В хоккейном клубе «Крылья Советов состоится выпускной

25 апреля в уникальном дворце спорта «Крылья Советов» состоится выпускной команды СДЮШОР «Крылья Советов». Об этом сообщается на сайте хоккейного клуба.

В рамках мероприятия пройдет традиционный матч, в котором выпускники сыграют с командой «Звезд Крыльев». Кроме того, гостей ждет концертная программа, в которой примут участие районные коллективы. Выпускникам «Крыльев» вручат дипломы «Выпускников СДЮШОР „Крылья Советов им. Е. И. Дмитриева“.

Организаторы приглашают всех родителей и всех желающих. Начало в 18.30, вход свободный. Адрес: ул. Толбухина, дом 10, корпус 4.

В 1978 году была организована специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва „Крылья Советов“ (СДЮШОР), которая воспитала многих талантливых игроков, прославивших отечественный хоккей.