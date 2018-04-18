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В хоккейном клубе «Крылья Советов состоится выпускной
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В хоккейном клубе «Крылья Советов состоится выпускной 

Управа района Можайский 1 час назад
Фото: Управа района Можайский
25 апреля в уникальном дворце спорта «Крылья Советов» состоится выпускной команды СДЮШОР «Крылья Советов». Об этом сообщается на сайте хоккейного клуба.
В рамках мероприятия пройдет традиционный матч, в котором выпускники сыграют с командой «Звезд Крыльев». Кроме того, гостей ждет концертная программа, в которой примут участие районные коллективы. Выпускникам «Крыльев» вручат дипломы «Выпускников СДЮШОР „Крылья Советов им. Е. И. Дмитриева“.
Организаторы приглашают всех родителей и всех желающих. Начало в 18.30, вход свободный. Адрес: ул. Толбухина, дом 10, корпус 4.
В 1978 году была организована специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва „Крылья Советов“ (СДЮШОР), которая воспитала многих талантливых игроков, прославивших отечественный хоккей.
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