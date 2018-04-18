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Ростовский СКА потерпел третье поражение кряду, проиграв «Чайке»
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Ростовский СКА потерпел третье поражение кряду, проиграв «Чайке» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
В матче перенесенного 20-го тура в первенстве России в группе «Юг» ПФЛ «Чайка» на выезде переиграла ростовский СКА со счетом 3:1.
Для армейцев это поражение стало третьим кряду.
"Чайка" поднялась на шестое место турнирной таблицы, набрав 40 очков. СКА, в активе которого 41 очко, располагается на четвертой строчке.
Первенство России
Группа «Юг»
20-й тур  "Чайка" (Песчанокопское) — СКА (Ростов-на-Дону) — 3:1 (1:0)
Голы: Ситников, 8 (1:0). Дубовой, 52 — с пенальти (2:0). Гаранжа, 55 (2:1). Хохлачев, 90+3 (3:1).
Судья: Смирнов (Кисловодск).
18 апреля. Песчанокопское. Стадион «им. И. П. Чайки».
Чайка — СКА  Турнирная таблица первенства России в группе «Юг» ПФЛ
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