Ростовский СКА потерпел третье поражение кряду, проиграв «Чайке»

В матче перенесенного 20-го тура в первенстве России в группе «Юг» ПФЛ «Чайка» на выезде переиграла ростовский СКА со счетом 3:1.

Для армейцев это поражение стало третьим кряду.

"Чайка" поднялась на шестое место турнирной таблицы, набрав 40 очков. СКА, в активе которого 41 очко, располагается на четвертой строчке.

Первенство России

Группа «Юг»

20-й тур "Чайка" (Песчанокопское) — СКА (Ростов-на-Дону) — 3:1 (1:0)

Голы: Ситников, 8 (1:0). Дубовой, 52 — с пенальти (2:0). Гаранжа, 55 (2:1). Хохлачев, 90+3 (3:1).

Судья: Смирнов (Кисловодск).

18 апреля. Песчанокопское. Стадион «им. И. П. Чайки».

Чайка — СКА Турнирная таблица первенства России в группе «Юг» ПФЛ