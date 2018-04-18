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Джон Стивенс: Сегодня, с моей точки зрения, мы провели лучший матч против «Вегаса»
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Джон Стивенс: Сегодня, с моей точки зрения, мы провели лучший матч против «Вегаса» 

Советский спорт 1 час назад
— Мне показалось, что в первом домашнем матче мы играли чуть лучше. А сегодня, с моей точки зрения, мы провели лучший матч, не позволили сопернику развернуться, не дали им возможности создавать голевые моменты.
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Обычно такая игра приводит к тому, что у нас появляется шанс на победу. И сегодня у нас были моменты, и они были у тех, кто умеет их реализовывать, — передает слова Стивенса официальный сайт НХЛ.
Добавим, что «Вегас» переиграл «Кингз» в серии со счетом 4-0 и вышел во второй раунд плей-офф.
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