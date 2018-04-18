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Минимум шесть человек будут наказаны за расистские выкрики во время матча Россия — Франция
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Минимум шесть человек будут наказаны за расистские выкрики во время матча Россия — Франция 

RT на русском 43 минуты назад
Фото: Спорт-Экспресс
По меньшей мере шесть человек будут наказаны за проявления расизма во время товарищеского матча между национальными сборными России и Франции по футболу, который состоялся 27 марта в Санкт-Петербурге.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомлённый источник.
Отмечается, что по результатам расследования, которое проводили Международная федерация футбола (ФИФА) и Российский футбольный союз (РФС) при участии правоохранительных органов, были установлены личности шести болельщиков, позволивших себе расистские выкрики в адрес французских футболистов Поля Погба и Усмана Дембеле.
Все они будут наказаны в соответствии с действующим российским законодательством. Кроме того, им будет запрещён вход на матчи чемпионата мира по футболу, который пройдёт в России ближайшим летом.
В настоящее время устанавливается причастность к расистским выкрикам в адрес Погба и Дембеле ещё одного фаната.
Ранее бывший игрок «Анжи» Самуэль Это’О рассказал, что не сталкивался с проявлениями расизма в России.
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