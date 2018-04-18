Установлены личности фанатов, ухавших в адрес Погба в матче Россия — Франция

Начальник отдела по безопасности и работе с болельщиками РФС Алексей Толкачев рассказал о ходе расследования в связи с проявлением расизма болельщиками на товарищеском матче России и Франции (1:3), который состоялся 27 марта в Санкт-Петербурге.

Почему на уханья в матче с Францией нельзя закрывать глаза

Во время игры в адрес хавбека гостей Поля Погба раздавались ухания.

— РФС направлял запрос в МВД России с просьбой установить личности, которые совершили данное деяние, которое дисциплинарный орган ФИФА, квалифицирует как расистское проявление, — сказал Толкачев. — Более того, сегодня я разговаривал с представителем МВД России и он мне подтвердил, что данные лица установлены, и полиция начала проверочные мероприятия с целью привлечения их к ответственности согласно закону.

Могу добавить, что рассматривается вопрос о включении данных лиц в базу данных, нахождение в которой не позволит им получить паспорт болельщика, а соответственно и посещать матчи чемпионата мира 2018 года. (Андрей СИЗЯКИН)

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