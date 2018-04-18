Ещё
Установлены личности фанатов, ухавших в адрес Погба в матче Россия — Франция
Далее:
Читайте также:
Ещё

Установлены личности фанатов, ухавших в адрес Погба в матче Россия — Франция 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Спорт-Экспресс
Начальник отдела по безопасности и работе с болельщиками РФС Алексей Толкачев рассказал о ходе расследования в связи с проявлением расизма болельщиками на товарищеском матче России и Франции (1:3), который состоялся 27 марта в Санкт-Петербурге.
Почему на уханья в матче с Францией нельзя закрывать глаза
Во время игры в адрес хавбека гостей Поля Погба раздавались ухания.
— РФС направлял запрос в МВД России с просьбой установить личности, которые совершили данное деяние, которое дисциплинарный орган ФИФА, квалифицирует как расистское проявление, — сказал Толкачев. — Более того, сегодня я разговаривал с представителем МВД России и он мне подтвердил, что данные лица установлены, и полиция начала проверочные мероприятия с целью привлечения их к ответственности согласно закону.
Могу добавить, что рассматривается вопрос о включении данных лиц в базу данных, нахождение в которой не позволит им получить паспорт болельщика, а соответственно и посещать матчи чемпионата мира 2018 года. (Андрей СИЗЯКИН)
Полностью интервью Толкачева || Как попасть на матчи чемпионата мира по футболу
Спорт-Экспресс: последние новости
Россия прибыла в Ярославль на матч против Швеции без Дацюка Елизавета II впервые даст старт Лондонскому марафону Роман Павлюченко: "Жду победы "Спартака"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянка попалась на допинге, но поехала на ОИ
Скончался самый долговременный чемпион в истории WWE
Отсидевший в США российский хоккеист снова поедет в НХЛ
«Краснодар» опротестовал решение КДК РФС
Названы причины отказа Усика от поединка в России8
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение