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Экс-игрок «Терека» Коморовски: «На ЧМ россияне обеспечат безопасность каждой команде»
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Экс-игрок «Терека» Коморовски: «На ЧМ россияне обеспечат безопасность каждой команде» 

SPORT24.ru 1 час назад
Бывший защитник «Терека» Марцин Коморовски вспомнил о времени выступлений за грозненский клуб.
«О времени, проведенном в «Тереке» у меня очень хорошие воспоминания. В течение первых шести месяцев, когда нас пригласил Станислав Черчесов, мы жили в Кисловодске. Это один из последних городов на юге России, такой санаторий для россиян, которые приезжают сюда отдохнуть. Там расположены пансионаты и есть источники знаменитой нарзанской воды. Город находится на высоте около 1000 метров над уровнем моря у подножия Эльбруса. Ехать туда четыре часа. Мы тренировались в Кисловодске и в течение первых шести месяцев летали оттуда на матчи в Грозный. Полет занимал сорок минут. Позже, в течение четырех лет, мы уже 6 часов ездили на автобусе туда и обратно. Если матч был в субботу, то порой выезжали уже во вторник. Когда семья приезжала навестить меня, и родные узнали, что меня не будет дома шесть дней, они рассердились. Трудно было что-то планировать. Моя жена переживала из-за этого, и я не удивлен, потому что она много времени провела с ребенком одна. По-английски там ни с кем не поговоришь, это же Кавказ».
Также Коморовски поделился ожиданиями от организации чемпионата мира в России.
«Никто не предскажет, что может случиться. Но русские сделают все возможное, чтобы как следует подготовиться к чемпионату. Мы знаем, какие деньги вложены в этот турнир. Когда я играл в «Тереке», по дороге на матчи нас всегда сопровождала охрана. Был эскорт из полиции и охраны. Я думаю, что россияне позаботятся о том, чтобы обеспечивать безопасность каждой команде», — цитирует Комаровского официальный сайт «Легии».
Коморовски выступал за «Терек» с 2012 по 2016 годы. Провел за грозненский клуб 77 матчей, в которых забил 5 мячей.
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