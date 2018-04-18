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Майгуров: у Бессеберга и Реш не было мотивов скрывать какие-то пробы
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Майгуров: у Бессеберга и Реш не было мотивов скрывать какие-то пробы 

RT на русском 1 час назад
Первый вице-президент Международного союза биатлонистов (IBU) Виктор Майгуров высказал мнение о ситуации вокруг расследования в отношении президента организации Андерса Бессеберга и генерального секретаря Николь Реш.
«Зная ситуацию изнутри, я не вижу, честно говоря, чтобы у Бессеберга или у Реш имелись мотивы скрывать какие-то пробы, а именно это им сейчас инкриминируют. С другой стороны, раз этим делом занимается австрийская полиция, значит, был сигнал, информация из какого-то источника. Возможно, эта информация была анонимной, мы не знаем», — приводит слова Майгурова РИА Новости.
Он отметил, что исполком IBU заинтересован в том, чтобы максимально оперативно давать в прессу любые обновления информации, во избежание слухов и спекуляций о сокрытии каких либо данных.
«Недавно в Зальцбурге прошла неформальная встреча, на которой, собственно, и было сказано, что никакой новой информации за истекшие дни не появилось». — добавил функционер.
Ранее сообщалось, что полиция подозревает 12 человек в коррупции и нарушении антидопинговых правил в IBU.
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