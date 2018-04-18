Павлюченко заявил о возможном завершении карьеры летом 2018 года 

Бывший форвард сборной России по футболу Роман Павлюченко рассказал о дальнейших планах по поводу спортивной карьеры. Слова футболиста приводят "РИА Новости".
"Пока отдыхаю, пока без команды. Предложения есть, но это не те варианты, которые я рассматриваю. Бутсы пока не повесил, полон сил играть. Дождемся окончания сезона, будем смотреть. Время покажет", — заявил Павлюченко.
Игрок также заявил, что не переживает о вопросе завершения карьеры.
"Я особо не переживаю по этому поводу, мне не 25 лет. Если будет хорошее предложение, значит, буду играть. Если не будет, то придется заканчивать", — добавил он.
Ранее бывший вратарь миланского «Интера» и сборной Бразилии Жулио Сезар объявил о завершении карьеры.