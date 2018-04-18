Ещё
Павлюченко заявил о возможном завершении карьеры летом 2018 года
Далее:
Читайте также:
Ещё

Павлюченко заявил о возможном завершении карьеры летом 2018 года 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Бывший форвард сборной России по футболу Роман Павлюченко рассказал о дальнейших планах по поводу спортивной карьеры. Слова футболиста приводят "РИА Новости".
"Пока отдыхаю, пока без команды. Предложения есть, но это не те варианты, которые я рассматриваю. Бутсы пока не повесил, полон сил играть. Дождемся окончания сезона, будем смотреть. Время покажет", — заявил Павлюченко.
Игрок также заявил, что не переживает о вопросе завершения карьеры.
"Я особо не переживаю по этому поводу, мне не 25 лет. Если будет хорошее предложение, значит, буду играть. Если не будет, то придется заканчивать", — добавил он.
Ранее бывший вратарь миланского «Интера» и сборной Бразилии Жулио Сезар объявил о завершении карьеры.
Газета.Ru: последние новости
Английская премьер-лига учредила награду лучшему ассистенту сезона Более 20 отелей Москвы оштрафованы за завышение цены во время чемпионата мира Захарова: ОЗХО "подписалась" под уничтожением химоружия в Сирии
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянка попалась на допинге, но поехала на ОИ
Скончался самый долговременный чемпион в истории WWE
«Краснодар» опротестовал решение КДК РФС
Названы причины отказа Усика от поединка в России8
Отсидевший в США российский хоккеист снова поедет в НХЛ
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение