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KennyS: «Очень хотел снова сыграть с Ex6TenZ, так как с ним я был в лучшей форме»
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KennyS: «Очень хотел снова сыграть с Ex6TenZ, так как с ним я был в лучшей форме» 

CyberSport.ru 1 час назад
Снайпер G2 Esports Кэнни kennyS Шраб рассказал о текущем составе G2 Esports и том, почему он хотел присоединиться к ростеру Ришара shox Папильона. В подкасте theScore esports Шраб также прокомментировал трансфер Джейка Stewie2k Йипа в SK Gaming.
О текущем составе G2 Esports
«Сейчас мы довольны происходящим. Говоря откровенно, где-то месяц назад передо мной стал выбор. И я должен сказать, что он был не в пользу проекта NBK. Но я всегда знал, что у него есть характер и талант, чтобы быть игровым лидером.
Иногда вам нельзя думать только о себе. Было много вещей, которые я должен был проанализировать. К примеру, я не хотел избавляться от такого игрока, как NBK, поскольку для меня он один из лучших во Франции. Он заслуживает шанса сделать то, чего хочет. Как я уже говорил ранее, у него есть много потрясающих идей».
О составе с shox и Ex6TenZ
«Если честно, я хотел играть с shox, SmithZz и Ex6TenZ. По многим причинам я чувствовал, что у затеи Шокса больше возможностей. Мне казалось, что ему не стоит быть лидером. Если сделать его рядовым игроком, он принесет больше пользы. Я также очень хотел снова сыграть с Ex6TenZ, так как под его руководством я был в лучшей форме. На своем пике. В основном именно он научил меня всему, что я знаю об игре. Каждый ее элемент. Все, что я знаю, было заложено Ex6TenZ».
О возможности сыграть с shox в будущем
«У меня нет вражды с кем-то. Я бы очень хотел снова сыграть с Шоксом, но в данный момент я скажу следующее: «Давайте посмотрим, что принесет нам будущее». Что будет после испытательного срока для нашего текущего состава. Тем не менее я хочу как можно больше быть вовлеченным в [становление] команды и убедиться, что она работает. Не получится, так не получится».
О замене в SK Gaming
«Мне было немного грустно наблюдать за этим. SK всегда была примером для всех в CS. Особенно в том, как быть настолько близкими друг с другом, решать все проблемы вместе и никогда не сдаваться. Просить столько европейских игроков присоединиться к команде, это как… не знаю. Это разочаровывает, поскольку… дайте мне подумать. Для меня это как проявление слабости.
Думаю, пока рано говорить, сработает [замена TACO на Stewie2k] или нет. Я считаю Stewie2k потрясающим игроком, мне он очень нравится, и я очень рад за него. Могу пожелать ему только успеха. Но эта ситуация стала сюрпризом для всех, поскольку это не та SK Gaming, которую мы привыкли видеть».
9 марта 2018 года G2 Esports исключила shox из команды. Вместе с ним коллектив покинул тренер Эдуард SmithZz Дюбордо. Как выяснилось позже, shox хотел изменить состав G2. Он планировал исключить Натана NBK Шмитта и Дана apEX Мадесклера, а на их места пригласить Кевина Ex6TenZ Дроланса и SmithZz. KennyS был не против замен, но Алехандре Bodyy Пианаро не поверил в будущее такого состава. Коллектив взял Оскара mixwell Канэлласа на испытательный срок, а капитаном G2 стал NBK.
Эпитасио TACO де Мело покинул SK Gaming 22 марта. В составе его заменил Джейк Stewie2k Йип. По слухам, в команду могли перейти Александр s1mple Костылев и Егор flamie Васильев. 23 марта генеральный директор Natus Vincere сообщил, что изменений в составе не произойдет. По информации инсайдера Ярека DeKay Льюиса, NaVi потребовали $1,2 млн за обоих игроков.
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