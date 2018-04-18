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Пол Морис: Звено Шайфли решило исход третьей встречи с «Миннесотой»
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Пол Морис: Звено Шайфли решило исход третьей встречи с «Миннесотой» 

Советский спорт 1 час назад
Марк Шайфли был великолепен. Особенно в матче №2 первое звено делало все что нужно. Им только не удалось забить. Но наступает момент, когда решать исход матча должны лидеры. Это звено играло в атаке, оказывало давление, и они забили важнейший гол в концовке периода. Он был нужен и им, чтобы они почувствовали себя лучше. Это звено решило исход встречи, — передает слова Мориса официальный сайт НХЛ.
Добавим, что после этой игры счет в серии стал 3-1 в пользу «Джетс». Следующая встреча команд состоится в Виннипеге в субботу и начнется в 02:30 по московскому времени.
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