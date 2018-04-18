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Максим Агапитов: «Сокращение квот для тяжелоатлетов РФ на Игры-2020 будет обсуждаться в июле»
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Максим Агапитов: «Сокращение квот для тяжелоатлетов РФ на Игры-2020 будет обсуждаться в июле» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Президент ФТАР Максим Агапитов сообщил, что вопрос сокращения квот для российских тяжелоатлетов на Олимпиаду-2020 будет обсуждаться на заседании исполкома Международной федерации тяжелой атлетики в июле. Ранее в СМИ появилась информация, что тяжелоатлеты из России получат только две квоты на Игры в Токио.
— Это решение, на самом деле, будет обсуждаться на следующем исполкоме IWF в июле, — цитирует «Р-Спорт» Агапитова. — На исполкоме, который прошел недавно в Колорадо-Спрингс, мы начали обсуждение олимпийской квалификационной системы. Я выступал в защиту всех стран и особенно России. Сказал, что не совсем правильно уже в третий раз наказывать Россию по одним и тем же причинам.
Ведь мы не поехали на Олимпиаду 2016 года, и в прошлом году нас отстранили на год от участия в международных соревнованиях из-за ретестов 2008 и 2012 годов. А теперь нас еще хотят наказать и уменьшением квот. Посмотрим, что будет дальше. Потому что в ответ на мое выступление было обозначено, что таково требование Международного олимпийского комитета. И под эти санкции попадают более 20 стран.
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