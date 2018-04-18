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Погребняку после травмы в матче со «Спартаком» и свистели, и аплодировали. Видео
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Погребняку после травмы в матче со «Спартаком» и свистели, и аплодировали. Видео 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Нападающий «Тосно» Павел Погребняк, получивший травму в матче со "Спартаком" покинул поле под оглушительный свист и редкие аплодисменты. Трибуна за воротами его освистала, но центральный сектор аплодировал.
Погребняк упал вообще на ровном месте. Стадион гудит и кричит «Уноси». pic.twitter.com/kCcTewJ4mu
— Mike Goncharov (@gribo4ki) 18 апреля 2018 г.
Не лучший маршрут выбрали врачи и Погребняк для того, чтобы дохромать в раздевалку… прямо возле спартаковской трибуны. Естественно, жуткий свист и заряд «Погребняк — г…н» pic.twitter.com/0OSLo3DD1x
— Mike Goncharov (@gribo4ki) 18 апреля 2018 г.
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