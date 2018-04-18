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ЦСКА — «Амкар»: Оланаре и Чалов сыграют с первых минут
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ЦСКА — «Амкар»: Оланаре и Чалов сыграют с первых минут 

Чемпионат.com 1 час назад
Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Амкара» на матч 23-го тура чемпионата России.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, В. Березуцкий, А. Березуцкий, Игнашевич, Кучаев, Натхо, Головин, Чалов, Муса, Витиньо.
Запасные: Помазун, Набабкин, Миланов, Бистрович, Хосонов, Жамалетдинов.
«Амкар»: Нигматуллин, Белоруков, Сиваков, Идову, Занев, Мельников, Комолов, Гол, Огуде, Баланович, Оланаре.
Запасные: Хомич, Вамбольт, Милькович, Конде, Суслов, Форбс, Шаваев, Гащенков, Костюков, Эззатоллахи, Рязанцев, Бодул.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 20:30 мск.
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