Юрий Семин: «Дисквалификации? Возможно, перед чемпионатом нужно обсудить регламент»

— Вместо Рыбуса будет играть Лысов, вместо Игоря Денисова — Коломейцев. Приблизительно те же позиции, — сказал Семин в эфире канала «Матч! Футбол 2». — Что сделаешь — это регламент, ему нужно следовать и подчиняться. До начала чемпионата было бы правильно обсудить регламент, обсудить, возможно, поправки. Другое дело, карточки бывают правильные, теперь неправильные.

— Что скажете про сегодняшний «Ахмат»?

— Это всегда боевая команда, играет в хороший футбол, поэтому нас ждет сложный матч. Чтобы его выиграть, нужно сыграть на 100 процентов.

Матч «Локомотив» — «Ахмат» начнется в 19.30 по московскому времени. «СЭ» проведет его онлайн-трансляцию.