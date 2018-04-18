Юрий Семин: «Дисквалификации? Возможно, перед чемпионатом нужно обсудить регламент» 

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал дисквалификации Мачея Рыбуса и Игоря Денисова перед матчем 23-го тура чемпионата России против «Ахмата».
— Вместо Рыбуса будет играть Лысов, вместо Игоря Денисова — Коломейцев. Приблизительно те же позиции, — сказал Семин в эфире канала «Матч! Футбол 2». — Что сделаешь — это регламент, ему нужно следовать и подчиняться. До начала чемпионата было бы правильно обсудить регламент, обсудить, возможно, поправки. Другое дело, карточки бывают правильные, теперь неправильные.
— Что скажете про сегодняшний «Ахмат»?
— Это всегда боевая команда, играет в хороший футбол, поэтому нас ждет сложный матч. Чтобы его выиграть, нужно сыграть на 100 процентов.
Матч «Локомотив» — «Ахмат» начнется в 19.30 по московскому времени. «СЭ» проведет его онлайн-трансляцию.