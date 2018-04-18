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Интеллектуальный турнир прошел в школе №1558
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Интеллектуальный турнир прошел в школе №1558 

Управа района Бабушкинский 1 час назад
Фото: Управа района Бабушкинский
В школе № 1558 имени Росалии де Кастро состоялся интеллектуальный турнир при участии «Ассоциации победителей олимпиад». Об этом сообщает официальный сайт образовательного учреждения.
«На базе нашей школы впервые организован интеллектуальный турнир при участии «Ассоциации победителей олимпиад». Пять команд школьников МРСД № 4 решают сложные задачи по разным научным направлениям. Игра получилась интересной и увлекательной. Не сомневаемся, что это — достойная альтернатива «Что? Где? Когда?», — говорится в сообщении.
Отметим, что в школе № 1558 регулярно проходят тематические мероприятия. (вт)
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