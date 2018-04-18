Ещё
Решающие игры Суперфинала чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» пройдут в Нижнем 21 апреля
Далее:
Читайте также:
Ещё

Решающие игры Суперфинала чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» пройдут в Нижнем 21 апреля 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Решающие матчи Суперфинала чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» пройдут в Нижнем Новгороде 21 апреля, в субботу.
Как сообщили агентству новостей Newsroom24 организаторы спортивного мероприятия, местом его проведения станет КРК «Нагорный».
«КЭС-БАСКЕТ» объединяет более 1,5 млн молодых баскетболистов из 68 регионов России. В течение сезона команды состязались во внутришкольных, районных, региональных и федеральных округов первенствах, и теперь 40 финалистов поборются за звание чемпиона и главный приз — поездку на «Финал четырех» Евролиги в Белграде в мае 2018 года.
С 15 по 20 апреля в Городецком районе в ФОКах № №1, 2 и «Александр Невский» пройдет групповой этап соревнований.
21-го апреля всероссийский Суперфинал завершится матчами за I место среди команд юношей и девушек. В его рамках пройдут торжественные церемонии при участии звезд российского спорта и актеров фильма «Движение вверх».
В числе приглашенных на мероприятие глава Нижегородской области Глеб Никитин, и.о. заместителя Губернатора Нижегородской области, Олимпийский чемпион Дмитрий Сватковский, 12-кратный чемпион России, министр спорта Нижегородской области Сергей Панов, Олимпийские чемпионы 1972 года Иван Едешко и Алжан Жармухамедов, президент Единой Лиги ВТБ Сергей Кущенко, актер Андрей Смоляков.
Newsroom24: последние новости
Роспотребнадзор консультирует нижегородцев по вопросам Чемпионата мира по футболу Ограничений в работе храмов у стадиона быть не должно - Георгий "АВЕН-НН" установит в урны в Канавинском районе за 4,1 млн. рублей к ЧМ-2018
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянка попалась на допинге, но поехала на ОИ
Скончался самый долговременный чемпион в истории WWE
«Краснодар» опротестовал решение КДК РФС
Названы причины отказа Усика от поединка в России8
Отсидевший в США российский хоккеист снова поедет в НХЛ
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение