Решающие игры Суперфинала чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» пройдут в Нижнем 21 апреля

Решающие матчи Суперфинала чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» пройдут в Нижнем Новгороде 21 апреля, в субботу.

Как сообщили агентству новостей Newsroom24 организаторы спортивного мероприятия, местом его проведения станет КРК «Нагорный».

«КЭС-БАСКЕТ» объединяет более 1,5 млн молодых баскетболистов из 68 регионов России. В течение сезона команды состязались во внутришкольных, районных, региональных и федеральных округов первенствах, и теперь 40 финалистов поборются за звание чемпиона и главный приз — поездку на «Финал четырех» Евролиги в Белграде в мае 2018 года.

С 15 по 20 апреля в Городецком районе в ФОКах № №1, 2 и «Александр Невский» пройдет групповой этап соревнований.

21-го апреля всероссийский Суперфинал завершится матчами за I место среди команд юношей и девушек. В его рамках пройдут торжественные церемонии при участии звезд российского спорта и актеров фильма «Движение вверх».

В числе приглашенных на мероприятие глава Нижегородской области Глеб Никитин, и.о. заместителя Губернатора Нижегородской области, Олимпийский чемпион Дмитрий Сватковский, 12-кратный чемпион России, министр спорта Нижегородской области Сергей Панов, Олимпийские чемпионы 1972 года Иван Едешко и Алжан Жармухамедов, президент Единой Лиги ВТБ Сергей Кущенко, актер Андрей Смоляков.