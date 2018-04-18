Во Владивостоке пройдёт чемпионат города по ездовому спорту

Начало в 11:00.

Фото: пресс-служба администрации Владивостока

В субботу, 21 апреля, во Владивостоке пройдет чемпионат города по ездовому спорту «Ветер весны-2018». Организаторы мероприятия — администрация краевой столицы и федерация ездового спорта Приморского края, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

Соревнования пройдут на территории лесного массива, расположенного на острове Русский (10-й километр Университетского проспекта). Участники выступят в нескольких дисциплинах: это кросс с одной собакой, велосипед с одной собакой, скутер с одной собакой и скутер с двумя собаками.

Узнать более подробную информацию о предстоящих соревнованиях можно по телефону 8-908-455-54-05.

Для справки

Ездовой спорт — вид спорта, в котором спортсмены соревнуются между собой на снежной или грунтовой трассе, используя специальный спортивный инвентарь (лыжи, пулку, нарту, велосипед, упряжь) и тягловую силу собаки или собак.