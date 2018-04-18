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Во Владивостоке пройдёт чемпионат города по ездовому спорту
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Во Владивостоке пройдёт чемпионат города по ездовому спорту 

Prim.News 1 час назад
Фото: Prim.News
Начало в 11:00.
Фото: пресс-служба администрации Владивостока
В субботу, 21 апреля, во Владивостоке пройдет чемпионат города по ездовому спорту «Ветер весны-2018». Организаторы мероприятия — администрация краевой столицы и федерация ездового спорта Приморского края, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.
Соревнования пройдут на территории лесного массива, расположенного на острове Русский (10-й километр Университетского проспекта). Участники выступят в нескольких дисциплинах: это кросс с одной собакой, велосипед с одной собакой, скутер с одной собакой и скутер с двумя собаками.
Узнать более подробную информацию о предстоящих соревнованиях можно по телефону 8-908-455-54-05.
Для справки
Ездовой спорт — вид спорта, в котором спортсмены соревнуются между собой на снежной или грунтовой трассе, используя специальный спортивный инвентарь (лыжи, пулку, нарту, велосипед, упряжь) и тягловую силу собаки или собак.
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