Гол Денисенко помог «Локо» переиграть «СКА-1946», ярославцы повели в серии

Завершился третий матч финальной серии плей-офф Молодёжной хоккейной лиги. Ярославский «Локо» на выезде оказался сильнее петербургского «СКА-1946» — 3:2 (2:0, 0:2, 1:0). Ярославцы во второй раз в серии вышли вперёд — 2-1.

Следующий матч финальной серии МХЛ состоится в Санкт-Петербурге завтра, 19 апреля, начало — в 19:00 мск.