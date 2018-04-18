Ещё
Гол Денисенко помог «Локо» переиграть «СКА-1946», ярославцы повели в серии
Далее:
Читайте также:
Ещё

Гол Денисенко помог «Локо» переиграть «СКА-1946», ярославцы повели в серии 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Завершился третий матч финальной серии плей-офф Молодёжной хоккейной лиги. Ярославский «Локо» на выезде оказался сильнее петербургского «СКА-1946» — 3:2 (2:0, 0:2, 1:0). Ярославцы во второй раз в серии вышли вперёд — 2-1.
Счёт в матче открыл Григорий Денисенко, который не попал в состав юниорской сборной на домашний чемпионат мира под предлогом травмы. Также в составе «Локо» отличились Владислав Рыбаков и Иван Романов. Петербуржцы ответили точными бросками Владимира Васильева и Кирилла Петькова.
Следующий матч финальной серии МХЛ состоится в Санкт-Петербурге завтра, 19 апреля, начало — в 19:00 мск.
Чемпионат.com: последние новости
«Аталанта» разгромила аутсайдера Серии А «Беневенто» Чемпионат России. 23-й тур. Локомотив – Ахмат – 0:0. 18 апреля 2018 Каррера: Глушаков — профессионал, и на тренировке он хорошо бил пенальти
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Тосно» сыграет с «Авангардом» в финале Кубка России4
«Авангард» впервые вышел в финал Кубка России по футболу
«Зенит» победил «Динамо»1
«Локомотив» потерял очки в матче с «Ахматом»
Россиянка попалась на допинге, но поехала на ОИ
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение