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Манчини: Кузяеву нужно приложить экстраусилия, он не полностью восстановился
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Манчини: Кузяеву нужно приложить экстраусилия, он не полностью восстановился 

Чемпионат.com 1 час назад
Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился ожиданиями от матча с «Динамо» в чемпионате России.
«Мы кого-то поставим на место Смольникова, как-то будем решать эту проблему. К сожалению, у нас просто нет игроков в распоряжении. Терентьев, который мог бы сыграть на этой позиции, уже второй месяц восстанавливается. Поэтому что-то будем придумывать. Я бы не сказал, что Кузяев полностью восстановился. Всё-таки он ещё чувствует небольшое недомогание в районе голеностопа. Так что сегодня ему нужно приложить экстраусилия, чтобы перебороть себя и сыграть с первых минут».
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