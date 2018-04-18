Манчини: Кузяеву нужно приложить экстраусилия, он не полностью восстановился

«Мы кого-то поставим на место Смольникова, как-то будем решать эту проблему. К сожалению, у нас просто нет игроков в распоряжении. Терентьев, который мог бы сыграть на этой позиции, уже второй месяц восстанавливается. Поэтому что-то будем придумывать. Я бы не сказал, что Кузяев полностью восстановился. Всё-таки он ещё чувствует небольшое недомогание в районе голеностопа. Так что сегодня ему нужно приложить экстраусилия, чтобы перебороть себя и сыграть с первых минут».