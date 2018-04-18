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Симеоне: «Атлетико» должен показать Гризманну, что будет расти»
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Симеоне: «Атлетико» должен показать Гризманну, что будет расти» 

SPORT24.ru 1 час назад
Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне рассказал, как клуб постарается удержать форварда Антуана Гризманна. Француза связывают с трансферами в «Барселону» и ”Манчестер Юнайтед”.
"Этот сезон вышел необычным потому, что на старте у него не было той уверенности, которую он нашел в декабре. Сейчас он играет гораздо лучше, цифры говорят сами за себя. Не сомневаюсь, что приход Косты и рост команды освободили Антуана. Ему надо, чтобы команда владела мячом.
Мы желаем Гризманну лучшего. Надеюсь, сможем показать ему, что «Атлетико» продолжит расти. Лучшее для футболиста — видеть, что ситуация улучшается на самом деле, а не на словах.
Мы боремся с «Барсой», можем выйти в финал Лиги Европы… Отличные вещи происходят каждый год. Мы должны дать Антуану все возможности, чтобы он выбрал рост с нами, когда придет время решать", — цитирует Симеоне Goal.
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