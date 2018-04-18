Врач сборной Аргентины: Агуэро может быть не готов на 100% к старту чемпионата мира

— Процесс восстановления требует минимум 5 недель. Если травма старая — восстановление проходит медленнее, чем обычно. Меньше 3-4 недель не бывает никогда, а вот больше — бывает.

Важно понять, что за травма у него была. Врачи пытались лечить ее консервативным методом, без операций, но потерпели неудачу. Артроскопию обычно используют, когда травма застарелая.

Могу представить, что он приедет в расположение сборной перед ЧМ готовым не на 100%. Анатомия — это анатомия. Время ограничено. Он может постараться, но не думаю, что он будет готов на 100% к началу ЧМ, — сказал врач.

Напомним, на групповом этапе ЧМ-2018 аргентинцы сыграют с командами Исландии, Хорватии и Нигерии.