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СМИ: Роналду близок к уходу из «Реала»
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СМИ: Роналду близок к уходу из «Реала» 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Ведущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду близок к уходу из своего клуба, информирует Le 10 Sport со ссылкой на El Chiringuito.
Так, по сведениям источника, 33-летний форвард остался разочарован действиями руководства «сливочных», которое, несмотря на свои сделанные ранее обещания, не спешит предлагать ему новый контракт с существенным повышением оклада. Кроме того, португалец все еще держит обиду на свой клуб за то, что тот не оказал ему необходимую поддержку в судебных разбирательствах по уклонению от уплаты налогов. Учитывая все это, дальнейшее сотрудничество Роналду и действующего чемпиона Испании видится маловероятным.
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