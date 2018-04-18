СМИ: Роналду близок к уходу из «Реала»

Ведущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду близок к уходу из своего клуба, информирует Le 10 Sport со ссылкой на El Chiringuito.

Так, по сведениям источника, 33-летний форвард остался разочарован действиями руководства «сливочных», которое, несмотря на свои сделанные ранее обещания, не спешит предлагать ему новый контракт с существенным повышением оклада. Кроме того, португалец все еще держит обиду на свой клуб за то, что тот не оказал ему необходимую поддержку в судебных разбирательствах по уклонению от уплаты налогов. Учитывая все это, дальнейшее сотрудничество Роналду и действующего чемпиона Испании видится маловероятным.