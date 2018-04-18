Волков: хотим подняться на вершину вулкана пешком, спускаться будем на лыжах 

Олимпийский чемпион по биатлону Алексей Волков рассказал о том, как проводит время на Камчатке вместе с товарищами по сборной России Антоном Бабиковым, Александром Поварницыным, Александром Бабчиным, Алексеем Корневым и Петром Пащенко.
«Не так широки мои плечи, как великие просторы Камчатки!
Завтра очень непростой день. Хотим подняться на вершину вулкана пешком, спускаться будем на лыжах. Ждите новостей. Пишите, что вам заснять», — написал Волков на своей странице в «Инстаграм».
Фото доступно в «инстаграме» Алексея Волкова.