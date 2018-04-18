Волков: хотим подняться на вершину вулкана пешком, спускаться будем на лыжах

«Не так широки мои плечи, как великие просторы Камчатки!

Завтра очень непростой день. Хотим подняться на вершину вулкана пешком, спускаться будем на лыжах. Ждите новостей. Пишите, что вам заснять», — написал Волков на своей странице в «Инстаграм».

Фото доступно в «инстаграме» Алексея Волкова.