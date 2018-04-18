Проверяем, какие билеты на матчи ЧМ–2018 в Нижнем Новгороде ещё доступны

Всего в Нижнем Новгороде пройдёт шесть матчей: 4 отборочных, одна восьмая финала и одна четвёртая финала. Интересно, что билеты четвёртой категории, которые являются самыми дешёвыми и предназначены только для жителей нашей страны, вовсе недоступны.

Нашему городу повезло с участниками — у нас точно сыграет сборная Англии и Аргентина с известным на весь мир Месси. Кстати, на игру Аргентина — Хорватия места уже не взять, сайт пишет, что резервирование недоступно.

Схожая ситуация и с одной восьмой финала. Билеты на игру можно было бы приобрести, если бы они остались. Все четыре категории уже распроданы.

На одну четвёртую финала ещё есть билеты, но лишь 1 и 2 категории — они самые дорогие. Билеты второй категории стоят 15 300 рублей, а первой — 21 900.

Такая же ситуация и у отборочного матча, в котором встретятся Швейцария и Коста-Рика. Здесь тоже доступны лишь две первые категории, но цены, разумеется, на порядок ниже. Билеты второй категории обойдутся в 9900 рублей, а первой — в 12 600 рублей.

Крайне интересная ситуация с матчем Англия — Панама. Сайт показывает, что на эту игру доступны первые 3 категории за исключением последней. Но в третьей категории не удаётся приобрести билеты, даже один! Сайт почему-то выдаёт ошибку. Вторая категория стоит 9900 рублей, а первая — 12 600 рублей. С остальными матчами и их категориями всё в порядке, билеты купить можно.

Больше всего билетов и категорий доступно на игру Швеция — Корея. Это первый матч, который пройдёт в Нижнем Новгороде в рамках ЧМ–2018. Первая категория стоит также 12 600 рублей, вторая — 9900 рублей, а третья — 6300 рублей.

Ранее мы сообщали о том, что нижегородцы часами стоят в интернет-очереди за билетами на игры ЧМ–2018.