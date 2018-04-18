Исхаков и Охотюк вошли в состав сборной России на юниорский чемпионат мира по хоккею 

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Руслан Исхаков из московской «Красной Армии» и Никита Охотюк, выступающий за канадский клуб «Оттава 67», вошли в заявку сборной России на юниорский чемпионат мира по хоккею (игроки в возрасте до 18 лет). Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).
Полный состав российской команды выглядит следующим образом:
вратари — Амир Мифтахов ("Ирбис", Казань), Даниил Исаев ("Локо", Ярославль), Михаил Исаев ("Ладья", Тольятти);
защитники — Антон Малышев, Даниил Мисюль (оба — «Локо», Ярославль), Даниил Журавлев ("Ирбис", Казань), Александр Романов ("Красная Армия", Москва), Данила Галенюк ("СКА-Нева", Санкт-Петербург), Богдан Жиляков ("Динамо", Санкт-Петербург), Никита Охотюк ("Оттава 67", Канада), Егор Замула ("Калгари Хитмен", Канада);
нападающие — Руслан Исхаков, Максим Соркин (оба — «Красная Армия», Москва), Александр Жабреев, Павел Ротенберг (оба — «Динамо», Санкт— Петербург), Кирилл Марченко, Иван Морозов (оба — «Мамонты Югры», Ханты-Мансийск), Павел Дорофеев, Егор Спиридонов (оба — «Стальные Лисы», Магнитогорск), Владислав Михайлов (МХК «Динамо», Москва), Семен Кизимов ("Ладья", Тольятти), Василий Подколзин ("Витязь", Подольск), Дмитрий Завгородний ("Римуски Осеаник", Канада).
Капитаном команды был выбран Малышев, Галенюк и Журавлев будут его ассистентами. Российский нападающий клуба Хоккейной лиги Онтарио «Бэрри Кольтс» Андрей Свечников в заявку команды не попал.
Чемпионат мира среди юниоров пройдет с 19 по 29 апреля в двух городах России — Челябинске и Магнитогорске. Российская команда в группе B сыграет со сборными Франции, Финляндии, Чехии и Словакии. Действующими победителями турнира являются американцы.