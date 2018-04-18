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Назван первый финалист Чемпионата России по Футболу
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Назван первый финалист Чемпионата России по Футболу 

Мир24 2 часа назад
Им стал курский клуб «Авангард», обыгравший ярославский «Шинник».
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