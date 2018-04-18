Женатого футболиста из Бразилии застукали с сексуальной россиянкой

Юлия — из подмосковного Одинцово, но часто бывает в Москве. Спортсмен, которого дома, в Порту-Алегри, ждет жена Камилла и трое маленьких детей, проводит с россиянкой все свое свободное время, сообщает Telegram-канал Super.

Эффектная и сексуальная брюнетка везде сопровождает многодетного бразильца. К слову, они даже на выездные матчи отправляются вместе. Так, Юлию заметили в Екатеринбурге во время игры «Спартака» с «Уралом». Отмечается, что в своем закрытом Instagram Мезенцева нежно называет Луиса «мой мужчина».

Старшая дочь Алисия родилась в семье Луиса в феврале 2013 года в Донецке, а сыновья-близнецы Жуан Луис и Жуан Адриано 9 сентября 2016 года. Сам будущий спортсмен родился в семье охранника химического завода и домохозяйки. Играть в футбол он начал с восьми лет.