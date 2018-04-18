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В Москве создадут штаб по подготовке и проведению ЧМ
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В Москве создадут штаб по подготовке и проведению ЧМ 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о создании городского оперативного штаба по обеспечению координации подготовки и проведения матчей чемпионата мира, информирует сайт столичной мэрии. Руководителем штаба назначен заммэра Москвы по вопросам региональной безопасности Александр Горбенко.
— Создать городской оперативный штаб по обеспечению координации подготовки и проведения в городе Москве матчей чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, — отмечается в сообщении.
Штаб создается для разрешения нештатных и штатных ситуаций в период подготовки и проведения чемпионата. Кроме того, штаб займется координацией деятельности органов власти и организаций, обеспечением взаимодействия со СМИ, проконтролирует обеспечение надежного функционирования объектов коммунальной инфраструктуры для проведения ЧМ.
В задачи штаба войдет мониторинг качества оказания услуг в сфере торговли, общественного питания, медицинского обслуживания, а также мониторинг проведения культурно-массовых мероприятий.
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