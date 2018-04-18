В Москве создадут штаб по подготовке и проведению ЧМ

— Создать городской оперативный штаб по обеспечению координации подготовки и проведения в городе Москве матчей чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, — отмечается в сообщении.

Штаб создается для разрешения нештатных и штатных ситуаций в период подготовки и проведения чемпионата. Кроме того, штаб займется координацией деятельности органов власти и организаций, обеспечением взаимодействия со СМИ, проконтролирует обеспечение надежного функционирования объектов коммунальной инфраструктуры для проведения ЧМ.

В задачи штаба войдет мониторинг качества оказания услуг в сфере торговли, общественного питания, медицинского обслуживания, а также мониторинг проведения культурно-массовых мероприятий.