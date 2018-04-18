Симеоне надеется, что Гризманн останется в «Атлетико»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне рассчитывает на то, что нападающий команды Антуан Гризманн примет решение остаться.

"Этот год немного выбивается из колеи, потому что у него не было той последовательности, которую он отыскал в декабре", — заявил Симеоне на пресс-конференции. «Игрок становится лучше день за днём, и статистика говорит за него лучшим образом. Я не сомневаюсь в том, что приход Диего Косты , а также поддержка команды, освободили его. Чтобы получать мяч, Гризманну нужна команда».

"Надеюсь, мы сможем показать ему, что команда продолжает расти. Самое главное для футболиста — видеть, как идёт рост, а не слышать это на словах. Мы должны дать ему инструменты для улучшения игры здесь, когда он соберётся принять решение".