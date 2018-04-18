Черышев: «Сейчас для меня лучший момент за долгое время»

Полузащитник «Вильярреала» Денис Черышев рассказал о своем текущем состоянии. Черышев принял участие в двух последних матчах клуба. За последние два сезона ему лишь дважды удавалось провести две игры подряд из-за травм.

"Сейчас, пожалуй, лучший момент за долгое время, но я надеюсь, что все станет еще лучше. Я много работал, чтобы набрать форму, и хочу показать ее.

Когда ты не играешь, надо приспосабливаться к ситуации. Но сейчас я просто хочу помочь команде достичь цели в конце сезона.

Мы должны подстраиваться к любой системе, которую выберет тренер. Но сейчас мы выступаем хорошо, нам удобна нынешняя система", — цитирует Черышева AS.