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Шамиль Тарпищев: «В очередной раз Запад нагнетает обстановку вокруг России»
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Шамиль Тарпищев: «В очередной раз Запад нагнетает обстановку вокруг России» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Член президиума Совета при Президенте России по физической культуре и спорту России Шамиль Тарпищев прокомментировал высказывания бывшего премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона о коррупции при выборе страны-хозяйки ЧМ-2018.
— Уже миллион раз проверяли, и никакой коррупции не было выявлено, — говорит Тарпищев. — Выводы давно сделаны — и ФИФА и остальными федерациями. Не было никакой коррупции, это все нагнетание в очередной раз ситуации вокруг России. Больше ничего за этим не стоит. А политический аспект присутствует во всем, когда заходит речь о нашей стране. Высказывания Кэмерона — это его проблемы, которое целиком лежит на его совести. Зачем нам комментировать каждое их выступление? Почему мы все это должны мусолить? Я вообще на это не обращал внимание. С такими заявлениями выступать — это себя топить. (Арман МКРТЧЯН)
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