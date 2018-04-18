Шамиль Тарпищев: «В очередной раз Запад нагнетает обстановку вокруг России»

Член президиума Совета при Президенте России по физической культуре и спорту России Шамиль Тарпищев прокомментировал высказывания бывшего премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона о коррупции при выборе страны-хозяйки ЧМ-2018.

— Уже миллион раз проверяли, и никакой коррупции не было выявлено, — говорит Тарпищев. — Выводы давно сделаны — и ФИФА и остальными федерациями. Не было никакой коррупции, это все нагнетание в очередной раз ситуации вокруг России. Больше ничего за этим не стоит. А политический аспект присутствует во всем, когда заходит речь о нашей стране. Высказывания Кэмерона — это его проблемы, которое целиком лежит на его совести. Зачем нам комментировать каждое их выступление? Почему мы все это должны мусолить? Я вообще на это не обращал внимание. С такими заявлениями выступать — это себя топить. (Арман МКРТЧЯН)