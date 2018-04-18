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Светлана Журова — о словах Кэмерона про выборы страны-хозяйки ЧМ-2018: «А часовню тоже Россия развалила?»
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Светлана Журова — о словах Кэмерона про выборы страны-хозяйки ЧМ-2018: «А часовню тоже Россия развалила?» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала заявления бывшего премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона, который намекнул на коррупционную составляющую при выборе страны-хозяйки ЧМ-2018.
— Постоянные обвинения в коррупции при выборе городов для проведения крупных соревнований, и не только по отношению к нашей стране, приводят к тому, что все меньше остается стран, готовых принять на себя эту ответственность, — говорит Журова. — Получается, что сегодня город получил право, подготовился, провел соревнования, а завтра какой-то обиженный начнет тебя обвинять в даче взяток. Тогда спрашивается, зачем мы столько сил потратили? Спорту ничего хорошего это не принесет, а обиженные будут всегда. В таком случае, необходимы аргументы и доказательства. Обвинение в коррупции — это серьезное заявление.
По отношению к нашей стране, в последнее время можно бездоказательно все что угодно наплести и все всему верят. Сейчас все что угодно можно говорить про Россию и будет, как в кино: «А часовню тоже я развалил?» Такого рода обвинения должны нести за собой юридические последствия. Иначе это голословные заявления. А для популизма и для того, чтобы произвести впечатление — это будет сейчас способом № 1. Они надеются, учитывая тенденцию против нашей страны, сделать такой политический фон. Это не первый раз. Им не нравится, что Россия может включить голову, эффективно потратить имеющиеся ресурсы, провести крупные соревнования и показать всему миру, на что мы способны. Сами проводить уже не очень сильно хотят, но обвинять нас — это милое дело. (Арман МКРТЧЯН)
Дэвид Кэмерон считает, что Россия получила чемпионат мира с помощью коррупции
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