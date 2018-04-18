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Вадим Евсеев: «Дополнительно разговора с Оланаре перед ЦСКА не было»
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Вадим Евсеев: «Дополнительно разговора с Оланаре перед ЦСКА не было» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Главный тренер «Амкара» Вадим Евсеев в преддверии матча 23-го тура чемпионата России против ЦСКА отметил, что соперник будет хорошо готов к игре, несмотря на плотный график. По словам наставника, дополнительно с экс-форвардом армейцев Аароном Оланаре он не разговаривал.
— Плотный график? Не думаю, что такая опытная команда, как ЦСКА, может быть не готова к игре. Думаю, футболисты и штаб готовы, — отметил Евсеев в эфире телеканала «Матч! Наш спорт».
— Разговаривали с Оланаре дополнительно перед матчем?
— Со всеми приходится разговаривать. Дополнительно разговора не было. Он сегодня играет.
ЦСКА — Амкар
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