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ЦСКА — «Амкар». Гончаренко не беспокоится о короткой скамейке
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ЦСКА — «Амкар». Гончаренко не беспокоится о короткой скамейке 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко перед матчем 23-го тура чемпионата России против «Амкара» подчеркнул, что не беспокоится по поводу кадровых проблем команды.
— Приходится находить ресурсы, — сказал Гончаренко в эфире канала «Матч! Наш футбол». — Глядя на команды, ловим себя на мысли, что уже втянуты в режим, особой тревоги по поводу физического и эмоционального состояния не вижу, — сказал Гончаренко но это перед игрой. В игре может всякое быть. Нам нужно сегодня играть умно.
— Четыре игрока висят на предупреждениях. Вы как-то говорили с ними на эту тему?
— Нам на эту тему вообще не нужно разговаривать. Мы ставим тех, кто лучше готов.
— Вернблума и Дзагоева нет в заявке. Они будут готовы к «Краснодару»?
— Дзагоев — наверняка да. Вернблум — наверняка нет.
Трансляция матча ЦСКА — «Амкар»
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