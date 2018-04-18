ЦСКА — «Амкар». Гончаренко не беспокоится о короткой скамейке

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко перед матчем 23-го тура чемпионата России против «Амкара» подчеркнул, что не беспокоится по поводу кадровых проблем команды.

— Приходится находить ресурсы, — сказал Гончаренко в эфире канала «Матч! Наш футбол». — Глядя на команды, ловим себя на мысли, что уже втянуты в режим, особой тревоги по поводу физического и эмоционального состояния не вижу, — сказал Гончаренко но это перед игрой. В игре может всякое быть. Нам нужно сегодня играть умно.

— Четыре игрока висят на предупреждениях. Вы как-то говорили с ними на эту тему?

— Нам на эту тему вообще не нужно разговаривать. Мы ставим тех, кто лучше готов.

— Вернблума и Дзагоева нет в заявке. Они будут готовы к «Краснодару»?

— Дзагоев — наверняка да. Вернблум — наверняка нет.

Трансляция матча ЦСКА — «Амкар»