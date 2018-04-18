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«Авангард» — «Шинник» — 1:0 (обзор)
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«Авангард» — «Шинник» — 1:0 (обзор) 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Смотрите видеообзор полуфинального матча кубка России, в котором курский «Авангард» на своем поле минимально обыграл ярославский «Шинник».
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