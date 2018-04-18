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Кубок Гагарина прокатили в московском метро
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Кубок Гагарина прокатили в московском метро 

Мир24 1 час назад
Кубок Гагарина прокатили в московском метро перед третьей игрой финала Континентальной хоккейной лиги. Трофей провезли по недавно открывшемуся участку Большой кольцевой линии.
За несколько часов до начала игры казанского «Ак Барса» против московского «ЦСКА» Кубок проехался от «Петровского парка» до станции «ЦСКА» в сопровождении военнослужащих.
На станции «ЦСКА» была проведена официальная фотосъемка трофея. После этого спортивную награду выставят в ледовом дворе ЦСКА.
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