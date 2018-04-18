В Самарской области учтут ошибки других регионов при подготовке к ЧМ-2018

28 апреля состоится первый тестовый матч на «Самаре Арена». На поле выйдут «Крылья Советов» и воронежский «Факел». Поединок пройдет в рамках первенства ФНЛ. Ожидается, что на встрече будут присутствовать 15 тысяч болельщиков, а уже 6 мая трибуны заполнятся под завязку. В этот день на «Самара Арене» «Крылья» сразятся с «Кубанью». Уже завтра появится информация о продаже билетов. О подготовке к этим встречам и к чемпионату мира шла речь на заседании регионального оргкомитета «Россия-2018». Дмитрий Азаров отметил: «Мелочей быть не должно». Делегация Самарской области изучила опыт регионов, где уже прошли тестовые матчи. Необходимо учесть выявленные недостатки и отработать по максимуму. Это касается в том числе вопросов транспортной логистики, работы пунктов досмотра болельщиков, навигации на стадионе.

”Была проведена огромная работа в предшествующий период, но сейчас мы выходим на финальную стадию. Сейчас цена любой ошибки, оплошности, недосмотра вырастает в разы. В том числе такие мелочи, как чистота места, которое занимает болельщик”, — считает Дмитрий Азаров.

Сейчас круглосуточно ведутся работы по благоустройству прилегающей к стадиону территории, на парковках завершается укладка асфальтового покрытия, смонтированы системы освещения и видеонаблюдения, в ближайшие дни будет завершена установка ограждения и контрольно-пропускных пунктов. На завершающей стадии находятся работы и по подготовки «последней мили». 25 апреля на стадионе будет проведена масштабная тренировка с запуском всех систем жизнеобеспечения. Отметим, на стадионе «Самара Арена» дважды в день проводятся координационные совещания, где разбираются все вопросы межведомственного взаимодействия.