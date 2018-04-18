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Евсеев: «Не думаю, что такая опытная команда, как ЦСКА, может быть не готова»
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Евсеев: «Не думаю, что такая опытная команда, как ЦСКА, может быть не готова» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер «Амкара» Вадим Евсеев поделился ожиданиями от матча с ЦСКА в эфире канала «Наш Спорт».
— «Амкар» очень успешно играет в Москве в этом сезоне. Вы проиграли только «Динамо», и то в Химках. А так обыграли дважды «Локомотив», не проиграли "Спартаку". В чем именно секрет «Амкара» в матчах в столице?
— Не могу сказать, потому что мы на этом не зацикливаемся, стараемся играть. Предыдущая игра нам не удалась, поэтому хотим реабилитироваться сегодня.
— Учитывая, что ЦСКА в сложнейшем графике находится, «Амкар» может этим воспользоваться и как-то удивить ЦСКА?
— Я не думаю, что такая опытная команда может быть не готова к сегодняшней игре. Я думаю, что тренерский штаб их и футболисты готовы. Лучше для футболистов играть, чем тренироваться.
Аарон Оланаре сегодня в составе. Нет никаких ограничений, он может играть против команды, которой принадлежит. Вы с ним дополнительно перед этим матчем разговаривали?
— Со всеми футболистами приходится разговаривать. Дополнительного какого-то разговора не было. Он сегодня в составе, играет.
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