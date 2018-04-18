Евсеев: «Не думаю, что такая опытная команда, как ЦСКА, может быть не готова»

Главный тренер «Амкара» Вадим Евсеев поделился ожиданиями от матча с ЦСКА в эфире канала «Наш Спорт».

— «Амкар» очень успешно играет в Москве в этом сезоне. Вы проиграли только «Динамо», и то в Химках. А так обыграли дважды «Локомотив», не проиграли "Спартаку" . В чем именно секрет «Амкара» в матчах в столице?

— Не могу сказать, потому что мы на этом не зацикливаемся, стараемся играть. Предыдущая игра нам не удалась, поэтому хотим реабилитироваться сегодня.

— Учитывая, что ЦСКА в сложнейшем графике находится, «Амкар» может этим воспользоваться и как-то удивить ЦСКА?

— Я не думаю, что такая опытная команда может быть не готова к сегодняшней игре. Я думаю, что тренерский штаб их и футболисты готовы. Лучше для футболистов играть, чем тренироваться.

Аарон Оланаре сегодня в составе. Нет никаких ограничений, он может играть против команды, которой принадлежит. Вы с ним дополнительно перед этим матчем разговаривали?

— Со всеми футболистами приходится разговаривать. Дополнительного какого-то разговора не было. Он сегодня в составе, играет.