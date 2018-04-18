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​"Интер" хочет выкупить Конселу у «Валенсии»
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​"Интер" хочет выкупить Конселу у «Валенсии» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Миланский «Интер» хочет подписать контракт с защитником «Валенсии» Жоау Конселу контракт на постоянной основе, но не собирается активировать пункт выкупа в размере 35 миллионов евро. Об этом сообщает Calciomercato.com.
На данный момент Конселу пребывает в «Интере» на правах аренды. Миланцы готовы подписать постоянный контракт с игроком, однако просят «Валенсию» снизить требуемую сумму. Также сообщается, что «Интер» ведёт переговоры с агентом Конселу Жорже Мендешем относительно условий личной сделки.
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