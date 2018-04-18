Ещё
Ганчаренко: «Большой какой-то тревоги по поводу функционального состояния игроков я не вижу»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ганчаренко: «Большой какой-то тревоги по поводу функционального состояния игроков я не вижу» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко поделился ожиданиями от матча с «Амкаром» в эфире канала «Наш Спорт».
— Сумасшедший апрель продолжается, матчи идут один за одним. Команда практически не тренируется, и только восстанавливается. Как удается в таком графике вообще находить какие-то ресурсы?
— У нас выбора нет, приходится находить, и уже глядя на команду, ловим себя на мысли, что мы уже втянуты в такой режим. Большой какой-то тревоги по поводу нашего функционального состояния я не вижу. Это по крайней мере перед игрой, а там все может быть. Нам сегодня нужно играть умно.
— Сегодня состав у ЦСКА снова смешанный, без определенной группы игроков, но в составе сразу 4 футболиста, которые «висят» на предупреждении. В преддверии игры с «Краснодаром» вы делали акцент на этом?
— Нам на эту тему вообще не стоит разговаривать, потому что мы выставляем тех, кто на данный момент лучше готов.
— «Амкар» очень удачно играет против лидеров, особенно в Москве, и "Спартаку" не проиграли, и два раза обыграли «Локомотив». Вы это учитывали при подготовке к матчу?
— Мы разговаривали с командой, но, тем не менее, на нашу группу атаки, на команду в целом, что нам удастся найти лазейки и одолеть «Амкар».
— Сегодня ни Верблума, ни Дзагоева нет в заявке. Они будут готовы к «Краснодару»?
— Дзагоев, наверняка, да, Вернблум, наверняка, нет.
Евро-футбол.Ру: последние новости
ЦСКА - "Амкар": прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Коллина: "Даже с VAR окончательное решение должно оставаться за арбитром" Сёмин: "Ахмат" всегда остаётся боевой командой"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Тосно» сыграет с «Авангардом» в финале Кубка России4
«Авангард» впервые вышел в финал Кубка России по футболу
«Зенит» победил «Динамо»1
«Локомотив» потерял очки в матче с «Ахматом»
Гимнастка подала в суд на Олимпийский комитет США
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение