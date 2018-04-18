Ганчаренко: «Большой какой-то тревоги по поводу функционального состояния игроков я не вижу»

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко поделился ожиданиями от матча с «Амкаром» в эфире канала «Наш Спорт».

— Сумасшедший апрель продолжается, матчи идут один за одним. Команда практически не тренируется, и только восстанавливается. Как удается в таком графике вообще находить какие-то ресурсы?

— У нас выбора нет, приходится находить, и уже глядя на команду, ловим себя на мысли, что мы уже втянуты в такой режим. Большой какой-то тревоги по поводу нашего функционального состояния я не вижу. Это по крайней мере перед игрой, а там все может быть. Нам сегодня нужно играть умно.

— Сегодня состав у ЦСКА снова смешанный, без определенной группы игроков, но в составе сразу 4 футболиста, которые «висят» на предупреждении. В преддверии игры с «Краснодаром» вы делали акцент на этом?

— Нам на эту тему вообще не стоит разговаривать, потому что мы выставляем тех, кто на данный момент лучше готов.

— «Амкар» очень удачно играет против лидеров, особенно в Москве, и "Спартаку" не проиграли, и два раза обыграли «Локомотив». Вы это учитывали при подготовке к матчу?

— Мы разговаривали с командой, но, тем не менее, на нашу группу атаки, на команду в целом, что нам удастся найти лазейки и одолеть «Амкар».

— Сегодня ни Верблума, ни Дзагоева нет в заявке. Они будут готовы к «Краснодару»?

— Дзагоев, наверняка, да, Вернблум, наверняка, нет.