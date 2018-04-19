Главный тренер «Авангарда»: «Надо было цепляться за шанс на финал»

Курский «Авангард», пройдя в финал Кубка России по футболу, переписал клубный рекорд.

Главный тренер «Авангарда» Хасанби Биджиев назвал закономерной победу своей команды в полуфинале Кубка России над «Шинником».

«Мы понимали, что полуфинал — это уже достижение. Но в такой ситуации не хотелось, чтобы у нас оставалось чувство горечи. Раз был шанс на финал, надо было цепляться за него. Я благодарен ребятам, которые, находясь в тяжелейшем графике, проявили весь набор своих качеств. И характер, и мастерство, и движение. Мы выиграли заслуженно — не умаляя достоинств «Шинника», — прокомментировал матч главный наставник «Авангарда». — Мы были готовы к любому развитию событий — что пропустим в первом тайме, что забьем. У нас был план при каждом сценарии».

Также Хасанби Биджиев рассказал журналистам, что напишет СМС своему старому приятелю Гусу Хиддинку , с которым они работали в «Анжи».

«Я ему еще не отписался. Хиддинк, конечно, поздравит», — добавил тренер.