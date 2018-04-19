Ещё
Главный тренер «Авангарда»: «Надо было цепляться за шанс на финал»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Главный тренер «Авангарда»: «Надо было цепляться за шанс на финал» 

АиФ 42 минуты назад
Фото: АиФ
Курский «Авангард», пройдя в финал Кубка России по футболу, переписал клубный рекорд.
Главный тренер «Авангарда» Хасанби Биджиев назвал закономерной победу своей команды в полуфинале Кубка России над «Шинником».
«Мы понимали, что полуфинал — это уже достижение. Но в такой ситуации не хотелось, чтобы у нас оставалось чувство горечи. Раз был шанс на финал, надо было цепляться за него. Я благодарен ребятам, которые, находясь в тяжелейшем графике, проявили весь набор своих качеств. И характер, и мастерство, и движение. Мы выиграли заслуженно — не умаляя достоинств «Шинника», — прокомментировал матч главный наставник «Авангарда». — Мы были готовы к любому развитию событий — что пропустим в первом тайме, что забьем. У нас был план при каждом сценарии».
Также Хасанби Биджиев рассказал журналистам, что напишет СМС своему старому приятелю Гусу Хиддинку, с которым они работали в «Анжи».
«Я ему еще не отписался. Хиддинк, конечно, поздравит», — добавил тренер.
Напомним, победный гол забил Игорь Киреев на 79-й минуте встречи. В финале «Авангард» встретится с командой «Тосно», которая в тот же день по пенальти обыграла московский «Спартак». Финальный матч Кубка страны состоится 9 мая на новой арене в Волгограде.
АиФ: последние новости
«АиФ-Орёл» опубликует истории читателей о Великой Отечественной войне Безналичный оборот по дебетовым картам Сбербанка достиг 60% В Нововоронеже прошла церемония открытия чемпионата «REASkills-2018»
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним76
Гимнастка подала в суд на Олимпийский комитет США1
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака» в метро1
«Манчестер Сити» заплатит «Уфе» за чемпионский титул
Ветеран ЦСКА обеспокоен игрой Кучаева
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
04:28
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним
Биатлон
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение