Главный тренер «Авангарда»: «Надо было цепляться за шанс на финал» 

Курский «Авангард», пройдя в финал Кубка России по футболу, переписал клубный рекорд.
Главный тренер «Авангарда» Хасанби Биджиев назвал закономерной победу своей команды в полуфинале Кубка России над «Шинником».
«Мы понимали, что полуфинал — это уже достижение. Но в такой ситуации не хотелось, чтобы у нас оставалось чувство горечи. Раз был шанс на финал, надо было цепляться за него. Я благодарен ребятам, которые, находясь в тяжелейшем графике, проявили весь набор своих качеств. И характер, и мастерство, и движение. Мы выиграли заслуженно — не умаляя достоинств «Шинника», — прокомментировал матч главный наставник «Авангарда». — Мы были готовы к любому развитию событий — что пропустим в первом тайме, что забьем. У нас был план при каждом сценарии».
Также Хасанби Биджиев рассказал журналистам, что напишет СМС своему старому приятелю Гусу Хиддинку, с которым они работали в «Анжи».
«Я ему еще не отписался. Хиддинк, конечно, поздравит», — добавил тренер.
Напомним, победный гол забил Игорь Киреев на 79-й минуте встречи. В финале «Авангард» встретится с командой «Тосно», которая в тот же день по пенальти обыграла московский «Спартак». Финальный матч Кубка страны состоится 9 мая на новой арене в Волгограде.