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Финал «Global Management Challenge» пройдет в Екатеринбурге
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Финал «Global Management Challenge» пройдет в Екатеринбурге 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 апр — РИА Новости. Мировой финал чемпионата мира по стратегии и управлению бизнесом «Global Management Challenge» пройдет в Екатеринбурге в 2019 году.
Как сообщил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора Свердловской области, в среду в Дубаи прошла торжественная церемония передачи Екатеринбургу права проведения в 2019 году «Global Management Challenge». Эстафету от исполнительного директора Global Management Challenge Жоао Энрикеша и организаторов мирового финала сезона 2017/2018 в ОАЭ по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева принял вице-губернатор Александр Высокинский.
Global Management Challenge — крупнейшее в мире первенство по стратегическому менеджменту. В основе чемпионата лежит комплексный компьютерный бизнес-симулятор (игровая модель), дающий возможность в сжатые сроки получить опыт управления компанией в условиях глобальной конкуренции. Структура чемпионата состоит из он-лайн отборочного регионального этапа, национального и международного финалов. Россия участвует в Чемпионатах с 2006 года и стала пятикратным чемпионом. Свердловская область является одним из самых результативных регионов России по количеству побед и численности участников во всех трех уровнях реализации чемпионата.
Решение о проведении мирового финала сезона 2018/2019 в России в марте принял международный организационный комитет чемпионата.
Соглашение об этом ранее — в рамках международной промышленной выставки «ИННОПРОМ-2017» — губернатор Евгений Куйвашев подписал с руководителями международного оргкомитета чемпионата и Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС).
По словам ректора РАНХиГСа Владимира Мау, академия уже 12 лет является организатором всероссийского этапа этого престижного чемпионата, в котором команды Свердловской области неоднократно добивались призовых мест как на национальном, так и международном уровне.
Выбор России и Свердловской области в качестве места проведения очередного мирового финала Global Management Challenge не случаен.
"Наша страна три сезона подряд удерживала титул чемпиона мира, а сборная команда Свердловской области в 2017 году победила в национальном этапе чемпионата. Такие результаты — показатель высокого качества и практической ориентированности нашего высшего образования, развитых бизнес-компетенций российских управленцев. Развитая инфраструктура области, наше лидерство с точки зрения наличия организаторских, управленческих компетенций, богатый опыт Среднего Урала в успешном проведении мероприятий международного значения делают Екатеринбург идеальным местом для финала GMC", — сказал Евгений Куйвашев, возглавляющий региональный организационный комитет чемпионата.
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