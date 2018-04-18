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Соревнования по гребле на байдарках и каноэ получили статус Кубка президента РФ
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Соревнования по гребле на байдарках и каноэ получили статус Кубка президента РФ 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 18 апреля. Международным соревнованиям по гребле на байдарках и каноэ присвоен статус Кубка президента Российской Федерации. Об этом сообщается в официальном распоряжении президента Российской Федерации.
Этот статус соревнования будут иметь в течение двух лет до начала Олимпийских игр 2020 года в Токио. Также в распоряжении сказано, что сам трофей будет представлять собой инкрустированную серебром и латунью металлическую чашу, в верхней части которой, по ее внешней окружности, будет нанесено рельефное изображение гребцов.
Кубок ежегодно проводится Министерством спорта РФ и Всероссийской федерацией гребли на байдарках и каноэ. Первые соревнования состоялись в Санкт-Петербурге в мае 2010 года и были приурочены к празднованию 150-летия гребных видов спорта.
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