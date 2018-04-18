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«Кротоне» — «Ювентус»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0
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«Кротоне» — «Ювентус»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0 

Евро-футбол.Ру 2 часа назад
В матче чемпионата Италии «Кротоне» принимает «Ювентус».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Кротоне
Ювентус
Кордац Алекс • Фараони Марко • Чеккерини Федерико • Капуано Марко • Мартелла Бруно • Мандрагора Роландо • Роден МаркусСтоян АдрианБарберис Андреа • Сими Нванкво • Павлович Данэль
Запасные: Ицко Мариано • Тротта Марселло • Айети Арлинд • Сампиризи Марио • Риччи Федерико • Налини Андреа • Шимич Штефан • Феста Марко • Тумминелло Марко • Крочата Джованни • Дзанеллато Никколо
Щесны Войцех • Лихтштайнер Штефан • Ругани Даниэле • Бенатиа МехдиАлекс СандроСтураро СтефаноМаркизио Клаудио • Матуиди Блез • Коста Дуглас • Дибала Пауло • Игуаин Гонсало
Запасные: Хедира Сами • Барцальи Андреа • Кьеллини Джорджо • Буффон Джанлуиджи • Хёведес БенедиктКуадрадо Хуан • Асамоа Квадво • Пинсольо Карло • Бернардески Федерико • Бетанкур Родриго
18 апреля. Стадион «Эцио Шида» (Кротоне).
Текстовая трансляция Обновление через: 60 Обновить
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