Ещё
«Ювентус» может не включить Дибалу в состав на матч с «Наполи»
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Ювентус» может не включить Дибалу в состав на матч с «Наполи» 

Евро-футбол.Ру 52 минуты назад
К определяющему матчу за трофей чемпионата Италии «Ювентус» подходит с кадровыми проблемами.
Миралем Пьянич и Марио Манджукич только сегодня приступили к тренировкам по индивидуальной программе, а Стефано Стураро не скоро избавится от проблем с ахиллом. В то же время абсолютно здоровый Пауло Дибала рискует не сыграть против «Наполи» по причине неважной формы.
Без аргентинца «Ювентус» едва не совершил чудо в Мадриде против "Реала" (3:1), к тому же Дуглас Коста в потрясающих кондициях, а Гонсало Игуаина вытеснить из состава нереально.
Перед очным противостоянием «Ювентус» опережает «Наполи» на 4 очка.
Евро-футбол.Ру: последние новости
Мхитарян сыграет с "Атлетико" "Реал Сосьедад" - "Атлетико": прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Кокорин - Скроботову: "Когда-то и я забивал в 17"
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз105
Россияне уничтожили французов на ЧМ22
Сборная России проиграла Швеции2
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним122
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака»15
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
06:30
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме
Фигурное катание
01:27
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной
Футбол
00:46
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака»
Футбол
04:28
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним
Биатлон
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение