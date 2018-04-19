«Ювентус» может не включить Дибалу в состав на матч с «Наполи» 

К определяющему матчу за трофей чемпионата Италии «Ювентус» подходит с кадровыми проблемами.
Миралем Пьянич и Марио Манджукич только сегодня приступили к тренировкам по индивидуальной программе, а Стефано Стураро не скоро избавится от проблем с ахиллом. В то же время абсолютно здоровый Пауло Дибала рискует не сыграть против «Наполи» по причине неважной формы.
Без аргентинца «Ювентус» едва не совершил чудо в Мадриде против "Реала" (3:1), к тому же Дуглас Коста в потрясающих кондициях, а Гонсало Игуаина вытеснить из состава нереально.
Перед очным противостоянием «Ювентус» опережает «Наполи» на 4 очка.