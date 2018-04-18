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Состав победителя второго отборочного турнира ЧМ
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Состав победителя второго отборочного турнира ЧМ 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Киберфутболист Team Falcons Мосаад «Msdosary» Альдоссари стал победителем второго отборочного турнира чемпионата мира по FIFA 18. Немецкое издание Kicker изучило стартовый состав чемпиона из Саудовской Аравии, в котором имеются 5 легендарных игроков и 5 членов команды 2017 года.
Полностью состав выглядит следующим образом: Давид Де Хеа ("Манчестер Юнайтед", 97), Кайл Уокер ("Манчестер Сити", 86), Рио Фердинанд (Икона, 90), Серхио Рамос ("Реал", 97), Марселу ("Реал", 94), Пеле (Икона, 95), Патрик Виейра (Икона, 91), Руд Гуллит (Икона, 93), Лионель Месси ("Барселона", 98), Роналдо (Икона, 96), Криштиану Роналду ("Реал", 99). На замену киберфутболист выпускал форварда Тьерри Анри (Икона, 93) и защитника Паоло Мальдини (Икона, 94).
Также стоит отметить, что на скамейке имеется карточка полузащитника «Эрцгебирге» Томми Кесемоделя, который на самом деле является начальником клуба 2-го дивизиона Германии. 29-летний немец имеет самый низкий рейтинг, поэтому многие его добавляют в запас, чтобы снизить общий рейтинг состава, так как существует теория, что в FIFA 18 есть алгоритм, помогающий более слабым составам.
Киберфутболист из Саудовской Аравии выиграл отборочный турнир ЧМ // ​Начальник команды клуба 2-го дивизиона Германии представлен в FIFA 18 в качестве полузащитника
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