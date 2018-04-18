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Почему закручиваются листочки у рассады базилика?
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Почему закручиваются листочки у рассады базилика? 

7dach.ru 1 час назад
Фото: 7dach.ru
Грунт для рассады с вермикулитом, полив регулярный, посеен 20 марта. Стоят на юго-восточном окне.
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