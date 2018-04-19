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В Германии выпустили купюры номиналом ноль евро
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В Германии выпустили купюры номиналом ноль евро 

Мир24 1 час назад
Фото: Газета Кемерова
В Германии к 200-летию со дня рождения экономиста Карла Маркса выпустили купюры номиналом ноль евро. Автором таких сувениров стала местная туристическая компания, сообщает The Local.
Первый тираж составлял пять тысяч купюр. В марте 2018 года он был распродан менее чем за месяц. Причем, тираж «разошелся по всему миру — от Латинской Америки до Австралии», отмечают в компании. Один нулевой можно было приобрести за три евро.
Кроме того, в туристической компании уже анонсировали выход нового тиража. Ожидается, еще 20 тысяч купюр, которые поступят в продажу 23 апреля. Также их можно будет купить онлайн на сайте организации.
Ранее сообщалось, что итальянец унаследовал 1,5 млн евро в лирах, но не может их обменять, поскольку в стране перестали принимать вышедшую в 2012 году из обращения валюту.
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