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«Айнтрахт» вышел в финал Кубка Германии, где сыграет с «Баварией»
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«Айнтрахт» вышел в финал Кубка Германии, где сыграет с «Баварией» 

Чемпионат.com 18 минут назад
Фото: Чемпионат.com
«Айнтрахт» из Франкфурта стал вторым финалистом Кубка Германии, обыграв «Шальке-04».
Встреча, которая проходила в Гельзенкирхене на стадионе «Фельтинс-Арена», завершилась победой гостей со счётом 1:0. Автором единственного забитого мяча стал сербский нападающий Лука Йович, который поразил ворота хозяев на 75-й минуте. «Айнтрахт» заканчивал матч вдесятером, поскольку на 81-й минуте с поля был удалён полузащитник Желсон Фернандеш.
Первым финалистом Кубка Германии стала «Бавария», которая разгромила на выезде леверкузенский «Байер» (6:2). Таким образом, в решающем поединке мюнхенская команда встретится с «Айнтрахтом». Наставник франкфуртцев Нико Ковач летом станет главным тренером «Баварии». Финал Кубка Германии запланирован на 19 мая.
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