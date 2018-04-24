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«Тосно» организует для болельщиков бесплатный выезд на финал Кубка России
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«Тосно» организует для болельщиков бесплатный выезд на финал Кубка России 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
«Тосно» организует для болельщиков бесплатный выезд в Волгоград на финальный матч Кубка России, сообщается на официальном сайте клуба.
9 мая команда из Ленинградской области встретится в решающем матче с курским «Авангардом».
«Тосно» поможет болельщикам в приобретении билетов на поезд маршрутом Петербург — Волгоград. Болельщики команды отправятся в город на Волге вечером 7 мая, а вернутся обратно 11-го числа.
Напомним, в полуфинале турнира «Тосно» в Москве обыграл «Спартак» (1:1, 4:5 — по пенальти), а «Авангард» одолел «Шинник» (1:0).
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