«Тосно» организует для болельщиков бесплатный выезд на финал Кубка России

«Тосно» организует для болельщиков бесплатный выезд в Волгоград на финальный матч Кубка России, сообщается на официальном сайте клуба.

9 мая команда из Ленинградской области встретится в решающем матче с курским «Авангардом».

«Тосно» поможет болельщикам в приобретении билетов на поезд маршрутом Петербург — Волгоград. Болельщики команды отправятся в город на Волге вечером 7 мая, а вернутся обратно 11-го числа.